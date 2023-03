A escalada nuclear no Leste da Europa é um passo muito perigoso e só mostra que a guerra na Ucrânia pode ter consequências ainda mais trágicas do que os milhares de mortos e feridos e de milhões de pessoas deslocadas e de todas as consequências económicas que já estamos a sofrer.



A resistência ucraniana é heroica e revelou fragilidades militares da Rússia.









