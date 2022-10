A prova que as nações e as sociedades não evoluem sempre para melhor é o Brasil que já teve um Presidente como Fernando Henrique Cardoso e ontem teve de escolher entre o mau e o pior, apesar de até haver candidatos decentes. O país que tem ordem e progresso como mote na sua bandeira tem uma imensa riqueza potencial, recursos naturais fabulosos, gente talentosa, mas é das sociedades mais injustas e mais inseguras do Mundo.









