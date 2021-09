O poder do mundo está a mudar. Após três décadas de hegemonia americana emerge a China como concorrente da hiperpotência que derrotou a União Soviética na guerra fria.A tríplice aliança entre os EUA, o Reino Unido e a Austrália é uma resposta americana a essa ameaça. Mas o novo pacto já desencadeou um conflito no ocidente com a França a reagir a esta exclusão.