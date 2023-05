Na próxima semana o preço dos combustíveis volta a aumentar, mas as famílias com crédito à habitação que sofrem atualização da prestação mensal têm ainda uma notícia mais desagradável: o brutal aumento do valor mensal a entregar ao banco.



No caso dos empréstimos indexados à Euribor a 12 meses, que já são os mais frequentes, é mesmo um choque, porque num empréstimo de 150 mil euros, já está em causa um agravamento na casa das centenas de euros.









