Sábado a gasolina e o gasóleo tiveram uma descida simbólica, por causa das decisão do Governo de acomodar as subidas das receitas do IVA nos combustíveis. Mas hoje a descida vai ser neutralizada por novo aumento. Na prática os preços ficam em linha com os da semana passada. Mas o truque do IVA é insuficiente.