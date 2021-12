Há mais vida para além desta pandemia, mas para muitas famílias os próximos anos vão ser ainda mais difíceis do que 2021. A pressão de subida de preços pode ter um efeito em cadeia e cortar ainda mais poder de compra aos magros salários e às baixas reformas. E para quem os compromissos assumidos no recurso ao crédito bancário têm um elevado peso no seu orçamento, os próximos anos vão trazer desafios de grande dificuldade.