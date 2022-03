No antigo regime só os filhos de algo (fidalgos) tinham acesso à corte do rei. Mas após 200 anos da primeira Constituição e quase 112 depois da instauração da República o poder tem muitos laivos dinásticos. Até no novo Governo esses sinais estão presentes.A ministra que vai tomar conta do Executivo e o novo titular dos Negócios Estrangeiros são filhos de antigos ministros.