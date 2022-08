O presidente da Liga dos Bombeiros vem acrescentar mais dados que provam a incompetência do comando operacional no combate ao fogo que destruiu um terço da serra da estrela. Diz que houve bombeiros deslocados que estiveram 12 horas sem missão.



Os números apontavam para mais de mil pessoas envolvidas, mas provavelmente se neste incêndio como noutros, se apurasse a realidade dos factos, as forças realmente envolvidas eram mais modestas.









