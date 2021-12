Agora que Rendeiro foi apanhado pela Justiça na África do Sul, arrisca passar muitos anos atrás das grades da cadeia se for condenado em todos os processos.Isto significa que o banqueiro, que em maio completará 70 anos, passará os melhores anos da vida que lhe restam na prisão.Por força das circunstâncias compara-se Rendeiro a Ricardo Salgado, mas os crimes do BPP não são do mesmo campeonato, nem tiveram o mesmo impacto para o País que o descalabro do BES.