A subida exorbitante do preço do gás é uma das razões para a subida quase pornográfica da energia no mercado ibérico, que se irá refletir já no próximo mês na conta da luz de muitas famílias portuguesas. No mercado regulado haverá um agravamento da fatura de 3%.Se o gás explica uma parte da subida, outra deve-se às taxas que os governos lançam às empresas para incentivar a descarbonização.