Do outro lado do Atlântico surgiram esta semana notícias preocupantes sobre o reaquecimento da inflação nos EUA, que ameaça a prevista baixa de juros. Mas na Europa tudo aponta para que o preço do dinheiro fique mais barato. Christine Lagarde, presidente do BCE, afirmou quinta-feira que as taxas de juro da Zona Euro atingiram o seu pico.









