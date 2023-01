Os juros dos empréstimos sobem a um ritmo alucinante, acompanhando a evolução da Euribor, o principal indexante no crédito à habitação. Mas enquanto a Euribor a 1 ano já ultrapassou a taxa de 3%, os juros do dinheiro que os clientes da banca têm depositado continuam com uma remuneração de 0% ou muito perto disso e as melhores taxas de depósito dificilmente vão além de 1%.









Ver comentários