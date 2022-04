Se há uma lição do susto que a Europa sofreu, com a primeira volta das eleições francesas, é o risco do aumento do fosso de rendimentos entre mais pobres e mais ricos corroer a democracia.



Quer a senhora Le Pen, quer o candidato populista de esquerda tiveram melhores resultados nas regiões onde há mais gente com dificuldade a chegar ao fim do mês com os magros rendimentos.









