O Banco Central Europeu (BCE) fez uma pausa na subida de juros, o que é uma boa notícia após dez reuniões seguidas que acabaram com o aumento do preço do dinheiro de 0% a 4,5% em 15 meses. Talvez estejamos no pico, o que não alivia a grande carga com a prestação que mais de 1,5 milhões de famílias sentem todos os meses, mas há a esperança que a conta não piore.









