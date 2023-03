Ainda faltam as contas do Novo Banco, que também deverá apresentar resultados positivos, mas já dá para fazer um balanço. Se juntarmos a instituição que resultou do famigerado BES, os bancos portugueses terão lucrado perto de 6 milhões de euros por dia.



Como sabemos é bom haver instituições financeiras sólidas e com lucros, porque, como já aconteceu recentemente, quando isso não sucede os contribuintes são chamados a resgatar as instituições em apuros, sejam públicas ou privadas.









Ver comentários