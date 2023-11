Os bancos que operam em Portugal vão fechar o ano com lucros fabulosos. Só os cinco maiores nos primeiros nove meses já apresentaram da atividade no mercado nacional ganhos somados de três mil milhões de euros.



E é fácil ganhar dinheiro com as margens, porque sobem rapidamente as prestações de crédito, mas são mais lentos a atualizar as remunerações dos depósitos, além da montanha de dinheiro à ordem que continua a ser grátis.









