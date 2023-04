O escândalo da TAP destapou mesmo o manto que escondia as fragilidades do Governo. Uma empresa pública para a qual os contribuintes pagaram 3,2 mil milhões de euros, muito mais do que o investimento em habitação previsto ao abrigo do PRR, era tutelada por Pedro Nuno Santos como se fosse uma repartição privativa do ministro, ao mesmo tempo que permitia negociatas, privilégios e nepotismo dos gestores.