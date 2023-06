O preço dos juros no mercado segue a orientação de subida ordenada pelo Banco Central Europeu e ontem as taxas Euribor, que servem de indexante para a maioria dos créditos à habitação, bateram novos máximos, estando já acima de 4% nos prazos mais longos.



É uma penalização grande para as famílias, particularmente para as que compraram casas nos últimos anos, que sofrem agravamentos de várias centenas de euros por mês na nova atualização da prestação.









