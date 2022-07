A descida dos combustíveis é sempre uma boa notícia, mas sabe a pouco. A gasolina vai baixar segunda-feira pela sexta semana consecutiva, mas enquanto o petróleo está já ligeiramente abaixo do nível do início da guerra na Ucrânia, o combustível continua 16 cêntimos mais caro do que antes das tropas de Putin invadirem o território ucraniano.









