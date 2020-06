Mudanças na Europa

Mário Centeno prepara o adeus à liderança do Eurogrupo. Foi esse cargo que fez com que a notícia da demissão do Ministério das Finanças tivesse repercussão internacional.A liderança de Centeno no Eurogrupo beneficiou da política monetária do BCE, impulsionadora de um breve período de vacas gordas na UE. Da crise de 2008 e da ortodoxia dos remédios aplicados em Portugal e na Grécia, a Europa aprendeu lições e suavizou a política monetária.Entretanto, surgiu o novo coronavírus vindo da China, que sem aviso prévio arrasou a economia global. A Europa mergulhou numa crise profunda e, ao contrário da de 2008, o choque foi praticamente idêntico de norte a sul. Quase tudo parou. E desta vez não se pode culpar cada Estado pela crise, apesar de num Conselho Europeu um ministro holandês ter apontado o dedo a Espanha e a Itália.De uma forma lenta e gradual, os líderes europeus foram criando soluções. Ainda há obstáculos para a chuva de milhões ser concretizada, ainda é preciso vencer a resistência dos mais frugais, mas nesta crise já se passaram linhas importantes como a possibilidade de emissão de dívida da UE.A pandemia ameaçou a Europa e o euro e o Eurogrupo procurou soluções. É urgente que o dinheiro prometido seja injetado na economia arrasada. A rapidez dessa injeção é decisiva para debelar a maior crise que já sofremos na nossa vida.