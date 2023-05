João Galamba tentou uma narrativa sobre o incidente deplorável no seu ministério que provavelmente está longe da realidade.



A história da agressão do adjunto despedido e o refúgio das vítimas na casa de banho é caricata, mas não conta a verdade toda.



Um facto verdadeiro foi o despedimento por telefone do adjunto e a partir desse momento Frederico Pinheiro pode dizer que foi vítima de um despedimento selvagem, sem regras e de um sequestro quando tentaram impedir a sua saída do ministério.









Ver comentários