Novos contos do vigário

Com a crise aumentam os riscos de golpes. Os crimes informáticos disparam e os contos do vigário adaptaram-se à narrativa da pandemia. Mas são apenas os idosos isolados , as pessoas com menos educação , com menos acesso à informação as vítimas. Todos acabamos por ser potenciais alvos de burlões.O confinamento deixou milhares de profissionais sem o seu ganha-pão habitual. Sem os rendimentos a que estavam habituados, alguns destas pessoas, uma pequena minoria sem escrúpulos, tenta recuperar o dinheiro perdido recorrendo a golpes.Foi o que aconteceu em Lisboa. O alvo foi uma pessoa licenciada, funcionária pública, que tem a cobertura de serviços sociais que pagam fatia importante das despesas de Saúde. O autor foi um dentista que lhe telefonou a dizer que tinha de fazer uma consulta de higiene oral , porque a DGS obrigava. A vítima achou estranha essa regra, até porque tinha tido uma consulta pouco antes do estado de emergência, e ao confrontar o dentista abortou o golpe. Mas este caso mostra que é preciso estar atento para se evitarem os golpistas, que se multiplicam em tempos de crise.