As eleições de domingo nos Açores tiveram como resultado a vitória da coligação liderada pelo PSD, a derrota do PS e a subida do Chega, enquanto o PCP confirma o risco de extinção nas nove ilhas do arquipélago.



A primeira leitura é obviamente local. O presidente do Governo da região, José Manuel Bolieiro, recebeu um voto de confiança dos eleitores, enquanto o PS, que durante quase três décadas foi a força partidária mais votada, está agora longe da hegemonia conquistada no tempo do cesarismo.









