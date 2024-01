As acusações que agora a TAP faz à sua ex-presidente executiva constituem a prova demolidora da incompetência com que o então ministro Pedro Nuno Santos tratava a empresa, que acompanhava de perto como se fosse uma repartição do seu ministério. Neste caso, a passagem de Pedro Nuno pelas Infraestruturas não é motivo para ficar com currículo, mas com cadastro político.









