O Costa da Ordem

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 12.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

António Costa vem da esquerda, mas na crise dos combustíveis está a portar-se como nenhum líder de direita ousou neste regime democrático e aparentemente ainda consegue dividendos eleitorais.Se o Governo estava apertado com as golas e as incompatibilidades, a ameaça dos motoristas fez esquecer esses casos. Costa ganhou votos no braço de ferro com os professores. Agora aproveita a boleia da greve e mostra-se duro com os motoristas.