A UE surpreendeu com uma nova leitura constitucional sobre o princípio da unanimidade: não precisam de ser todos os votos, basta a aprovação das pessoas na sala. E foi assim que 26 Estados-membros aprovaram o início do processo de adesão da Ucrânia. O 27.º não estragou o consenso, porque o líder da Hungria, Viktor Orbán, ausentou-se com cortesia da reunião, depois de ver desbloqueado um cheque de 10 mil milhões €.









