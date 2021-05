Houve um tempo em que o BE olhava para o espanhol Podemos e sonhava seguir-lhe os passos. O Podemos chegou a discutir a hegemonia da esquerda em Espanha com o PSOE. Mas numa hábil manobra política, o socialista Sánchez domesticou o Podemos. Iglesias saiu do governo para disputar as eleições em Madrid e foi humilhado. Por cá, Costa domou o BE.Desfeita a geringonça, o BE rebelou-se no Orçamento, mas os eleitores não gostaram....