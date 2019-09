O divórcio da geringonça

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 26.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Há quatro anos, Jerónimo de Sousa abriu as portas a uma solução política inédita. Pela primeira vez, o PCP viabilizava um governo minoritário do PS.Assim nasceu a geringonça, um casamento poliamoroso entre socialistas, comunistas e bloquistas. E contra a maioria das expetativas, a relação durou e o governo geriu o país num período de suave retoma, depois do trauma da troika, com devoluçã... < br />