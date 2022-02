Os Estados Unidos e a União Europeia estão a reagir com voz grossa, mas sem tropas no terreno, à ocupação russa de territórios no Leste da Ucrânia. Também anunciam sanções económicas severas contra Moscovo, mas não parece que isso vá demover Putin.O problema é que os aliados ocidentais cometeram há 14 anos um grave erro que agora lhes retira legitimidade jurídica para defenderem a inviolabilidade das fronteiras ucranianas: o reconhecimento da independência do Kosovo, província sérvia de maioria albanesa.