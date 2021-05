O Presidente norte-americano deixou uma forte marca nos primeiros 100 dias de mandato. Mas a proposta mais radical e mais importante em termos globais é a ideia de um imposto universal de 21% para todas as empresas do Mundo. Também defende o princípio que as multinacionais devem ser tributadas nos locais onde faturam, ao contrário do que acontece agora, em que enviam os lucros para as sedes, que geralmente acabam num qualquer paraíso fiscal, a salvo de uma ...