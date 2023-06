Os próximos meses explicarão melhor o alcance do levantamento do Grupo Wagner contra o regime russo. Para já, é um episódio de uma guerra civil latente, que mostra que a invasão da Ucrânia foi uma decisão mal calculada por Moscovo. A história russa e a sua grande literatura revelam que quando não há líderes consolidados no poder há espaço para golpes.









