Do escândalo do tratamento de 4 milhões de euros pago pelo Serviço Nacional de Saúde a duas gémeas luso-brasileiras não precisamos de esperar pela investigação do Ministério Público para perceber que há indícios de tráfico de influências e abuso de poder na supercunha. Os quase 50 anos de democracia não apagaram a cultura clientelar e o poder de um nome.









