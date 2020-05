Ontem foi o primeiro dia da segunda etapa do regresso à normalidade possível. Finalmente abriram cafés e restaurantes, alguns alunos voltaram à escola , mais lojas foram autorizadas a vender os seus produtos. E em alguns lares foi possível a algumas pessoas voltarem a ver olhos nos olhos, sem a intermediação de um telemóvel, os seus familiares.Mas este regresso lento lembra-nos de que a retoma de uma vida normal como a que tínhamos até ao início de março vai ser difícil. Muitos negócios abrem e têm de fazer mais contas para saber se vale a pena continuar.Há uma tentativa de retoma da vida, mas a nível económico estamos ainda no início da crise. A nível social já assistimos a longas e tristes filas da fome junto de instituições sociais, mas à medida que for acabando a rede do Estado, que com o layoff e outros subsídios assegura a subsistência de milhões de pessoas, o drama vai ser maior. A dimensão da crise também dependerá da resposta europeia, já que Portugal e os outros estados, impedidos de imprimir dinheiro, não conseguem dar uma resposta adequada sozinhos. Este vírus não ameaçou apenas a nossa saúde, alterou a nossa vida.