A decisão de curto prazo mais importante para as nossas vidas é da responsabilidade do Banco Central Europeu (BCE). A anunciada subida das taxas de juro este mês e a incerteza sobre medidas semelhantes no futuro é um rude golpe para as famílias com crédito à habitação. Em julho, milhares de agregados já sofrem um brutal aumento e quem tem a atualização em agosto e setembro já sabe que sofrerá também um pesado agravamento.









