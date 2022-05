O dia da vitória sobre a Alemanha nazi, que no Ocidente se celebra a 8 de maio e nos herdeiros da União Soviética a 9, festeja a derrota de um regime ignóbil, responsável por alguns dos episódios mais deploráveis da história da Humanidade. Sem a União Soviética e os seus mais de 20 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial, a Europa não tinha sido libertada tão cedo do terror nazi. Mas o desfile que hoje Putin prepara em Moscovo não celebra a libertação de 1945, é uma cerimónia de propaganda de um ditador que invadiu um país vizinho. O czar do Kremlin está a cometer um sacrilégio ao usar uma data sagrada para promover uma pérfida guerra.