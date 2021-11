A procissão política para as eleições Legislativas ainda não saiu do adro e desconhece-se a ornamentação e os andores da direita, mas é possível que a 30 de janeiro fique uma situação parecida com o impasse que chumbou o Orçamento.Se a esquerda tiver maioria no Parlamento e o PS precisar do PCP ou Bloco, haverá condições para formar um governo sólido?