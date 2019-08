Paradoxos da greve

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O protesto dos motoristas mostrou alguns paradoxos da política portuguesa. Em busca de votos, um governo do PS praticamente bloqueou o direito à greve, com imposição de serviços mínimos entre 50% e 100%, requisição civil e uso de militares.PCP e Bloco foram discretos , porque não controlam o sindicato grevista. Na direita foi a custo e fora de tempo que o PSD interrompeu as férias. Os motoristas, que trabalham demasiadas ... < br />