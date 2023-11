Neste País onde as grandes fortunas são alcançadas à sombra do Estado, quer através de rendas, licenças especiais, concessões ou adjudicações, a corrupção, a cunha e o tráfico de influências são pecados endémicos. A corrupção do poder não é nova, nem foi inventada na democracia. Vem de longe, tal como a dependência das elites face aos favores de quem manda.









