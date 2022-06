A onda inflacionista vai aumentar o número de pobres. Mas o Governo anunciou um paliativo de apenas 60 euros para famílias de menores rendimentos que nem sequer atinge metade do universo das pessoas com graves dificuldades.



Há mais de dois milhões em situação de carência, dizem as estatísticas, mas se tivermos em conta que neste país a mediana das reformas nem chega aos 500 euros e a percentagem de trabalhadores com salário mínimo é enorme, é fácil perceber que grande parte das famílias tem cada vez mais dificuldade em esticar o rendimento até ao fim do mês.









Ver comentários