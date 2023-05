As taxas de juro do crédito à habitação batem recordes de 16 anos e a média aproxima-se dos 4%. A má notícia é que continuará a aumentar e poderá atingir o pico no verão. Mas também há sinais de esperança e a boa notícia sobre o assunto é que é possível que o Natal traga uma prenda para as famílias e comece a baixar gradualmente a prestação.









