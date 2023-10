O índice oficial de inflação em Portugal mostra sinais de travagem, mas o abrandamento dos preços não é igual para todos. E, como a alimentação continua a aumentar, os mais desfavorecidos, para quem os custos de comida têm um maior peso no cabaz de despesas, continuam a sofrer um brutal agravamento.Como revelou o ‘Jornal de Negócios’, os produtos alimentares estão ainda 24% mais caros do que em 2021, mesmo com o IVA 0%, que acabará em dezembro.









Ver comentários