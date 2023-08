Nova semana e, como está a ser hábito este verão, nova subida dos combustíveis. É mais do que um ataque ao bolso dos consumidores, porque a subida do gasóleo tem um impacto enorme na economia, uma vez que os produtos são transportados em camiões movidos a diesel e o agravamento do custo do transporte tem, mais cedo ou mais tarde, impacto no preço final.









