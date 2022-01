Costuma dizer-se que a inflação é imposto escondido pago por todos nós. E é verdade. O regresso do aquecimento dos preços no ano passado agravou o custo de vida das famílias. Por cada mil euros, a desvalorização do poder de compra foi de 28 euros. Mas estamos a falar de valores médios, dado que as famílias que têm no seu orçamento um peso maior nos gastos com combustíveis sofreram ainda mais, assim como as empresas que têm nos gastos de frota uma parcela maior dos seus custos.