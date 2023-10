Num Estado republicano, o casamento da filha de Duarte Pio é tão real como os de outros cidadãos, seja a cerimónia religiosa ou civil. Do que se viu no magnífico Convento de Mafra foi mais uma celebração de famílias ricas e privilegiadas, com o chefe de Estado na primeira fila de casaca, mas com o kitsch que também é vulgar encontrar em todas as festas de casamento do País, independentemente da região ou da classe social.









