O brutal aumento dos combustíveis previsto para a próxima semana é apenas mais um capítulo do ataque aos rendimentos das famílias que a invasão russa da Ucrânia traz às nossas vidas.O custo da gasolina, do gasóleo, do gás e da conta da luz são uma parte da enorme pressão de preços. Da construção aos bens alimentares mais essenciais, esta invasão afeta a economia real de uma forma muito mais forte do que a Guerra do Golfo ou qualquer outro conflito nos últimos 50 anos.