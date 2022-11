As três principais figuras da República vão, alternadamente, ver os jogos da seleção portuguesa ao Qatar. Este excursionismo é, obviamente, excessivo, mas mostra o poder que tem o futebol neste País. No Estado Novo havia a trilogia Fado, Fátima e Futebol, mas agora o jogo da bola tornou-se no eucalipto que tira a atenção de coisas importantes neste país.









