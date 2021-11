É significativa a percentagem de depósitos que não tem qualquer rendimento, mas a diferença entre a taxa zero dos depósitos à ordem e o zero vírgula qualquer coisa de aplicações a prazo também é quase irrelevante e todos estão a perder face à inflação que voltou a aquecer.O índice oficial da inflação em Portugal, o IPC, regista 1,83% em outubro, o que significa que em cada mil euros há uma desvalorização do poder de compra de 18,3 euros num ano.