O fim do confinamento e a promessa da chuva de milhões do PRR animou a economia. O PIB recupera e o Governo até espera uma subida da riqueza gerada em 5,5% no próximo ano, com o desemprego em níveis relativamente reduzidos. Mas na vida real o cenário macroeconómico choca com um agravamento do custo de vida que ultrapassa os valores da inflação oficial.