O resgate dos funcionários da embaixada dos EUA em Cabul faz lembrar a queda de Saigão.Tal como no Vietname, os americanos ganharam muitas batalhas, mas perderam a guerra. Os talibãs que floresceram em escolas religiosas patrocinadas com dinheiro saudita, foram facilmente afastados do poder pelos soldados americanos há duas décadas, mas em poucas semanas reconquistaram o poder num território que sempre foi hostil aos invasores estrangeiros.