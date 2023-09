Um estudo europeu diz que metade dos portugueses tem dificuldade em chegar ao fim do mês com o rendimento do salário. Portugal é mesmo dos países em pior situação, a seguir à Sérvia. Mas o que é notável é que há pessoas com salários modestos que conseguem chegar ao fim do mês a respirar.



O salário médio ronda os mil euros, menos de 250 euros acima do ordenado mínimo.









